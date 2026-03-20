Женщина умерла на несколько минут и перестала бояться смерти
В США 47-летняя Лорен Канадей, пережившая остановку сердца, рассказала, что после случившегося полностью утратила страх перед смертью. Об этом пишет Mirror.
По словам женщины, сердечный приступ произошел у нее дома. Муж и приехавшие позже парамедики долго пытались вернуть ее к жизни, и сделать это удалось лишь спустя 24 минуты. После этого Канадей провела девять дней в отделении интенсивной терапии, причем два дня находилась в коме.
Несмотря на то что для ее семьи это было крайне тяжелое время, сама американка вспоминает период клинической смерти как состояние удивительного покоя. Очнувшись, она осознала, что больше не испытывает страха перед смертью. Как утверждает Канадей, она не видела ни светящегося тоннеля, ни яркого света, однако ощущала полное умиротворение, которое сохранялось еще несколько недель после пробуждения.
Сначала женщина столкнулась с проблемами речи и письма, однако медики сообщили, что ее мозг не получил повреждений, а когнитивные способности остались в норме. Теперь в сложные моменты жизни Канадей мысленно возвращается к этому опыту и даже приходит в комнату, где потеряла сознание.
