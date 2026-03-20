Житель Кузбасса избил полицейского и мужчину на почве национальной ненависти
В Кемеровской области перед судом предстанет 22-летний житель поселка Яшкино, обвиняемый сразу по нескольким уголовным статьям. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как передает «Сiбдепо», по версии следствия, в июле 2023 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил участкового, с которым ранее у него был конфликт. Вместе с приятелем он напал на сотрудника полиции и жестоко избил его. В результате правоохранитель получил тяжкий вред здоровью.
Кроме того, в мае 2025 года обвиняемый, как утверждается, в общественном месте оскорбил мужчину по национальному признаку, после чего избил его, нанося множественные удары по голове и телу. При этом он высказывал призывы к противоправным действиям в отношении людей другой национальности.
Фигурант обвиняется по трем статьям и в настоящее время находится под стражей. Его дело в ближайшее время начнет рассматривать суд. Соучастник нападения на полицейского проходит по отдельному производству.
Читайте также: