«Маньяк-живодер» орудует в российском СНТ

09 августа 2026, 00:22

«Маньяк-живодер» оставил кошачью голову на дороге в СНТ в Ленобласти

Фото: iStock/Iryna Olkhova

Жительница СНТ «Сигнал 2» в Ленинградской области нашли на дороге кошачью голову. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.