«Маньяк-живодер» орудует в российском СНТ
Жительница СНТ «Сигнал 2» в Ленинградской области нашли на дороге кошачью голову. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
Женщина рассказала, что голова лежала посреди проезжей части. Она предположила, что останки животного положили в мусорный пакет и оставили на обочине. Местные заявляют, что это не первый подобный инцидент — за последнее время из-за неизвестных пострадали около 40 кошек.
Жители СНТ почти ежедневно пытаются найти своих пропавших питомцев и полагают, что в садоводстве появился «маньяк-живодер». В происходящем они подозревают несовершеннолетнего с проблемами психики. По словам очевидцев, мать подростка часто выпивает, а его самого неоднократно видели за издевательствами над животными. Обеспокоенные садоводы обратились в полицию. В ведомстве пообещали, что ситуацией займется участковый.
Ранее сообщалось, что живодер жестоко расправился с птенцом чайки возле жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Читайте также: