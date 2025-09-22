Суд вынес приговор производителю смертельного «Мистера Сидра»
Красноглинский районный суд Самары вынес приговор по делу о производстве смертельного сидра, который в июле 2023 года стал причиной гибели девяти человек в двух регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Анар Гусейнов, отвечавший за производство напитка от бренда «Мистер Сидр», получил девять лет лишения свободы. Его сообщника, Артёма Айрапетяна, поставлявшего сырьё для сидра, приговорили к восьми годам заключения. Оба частично признали свою вину, однако заявили, что не знали о содержании в напитке метилового спирта – опасного вещества, ставшего причиной массовых отравлений.
Перед оглашением приговора обвиняемые выразили сожаление и попросили прощения у семей погибших и пострадавших.
