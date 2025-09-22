Суд вынес приговор производителю смертельного «Мистера Сидра»

22 сентября 2025, 10:33

Суд Самары приговорил к девяти годам колонии производителя «Мистера Сидра»

Фото: iStock/AMilkin

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор по делу о производстве смертельного сидра, который в июле 2023 года стал причиной гибели девяти человек в двух регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.