Суд вынес приговор производителю смертельного «Мистера Сидра»

Фото: iStock/AMilkin

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор по делу о производстве смертельного сидра, который в июле 2023 года стал причиной гибели девяти человек в двух регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Анар Гусейнов, отвечавший за производство напитка от бренда «Мистер Сидр», получил девять лет лишения свободы. Его сообщника, Артёма Айрапетяна, поставлявшего сырьё для сидра, приговорили к восьми годам заключения. Оба частично признали свою вину, однако заявили, что не знали о содержании в напитке метилового спирта – опасного вещества, ставшего причиной массовых отравлений.

Перед оглашением приговора обвиняемые выразили сожаление и попросили прощения у семей погибших и пострадавших.

Анастасия Чинкова

