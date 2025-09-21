Два слесаря отравились метаном в канализации в российском регионе

21 сентября 2025, 17:00

KP.RU: Два слесаря отравились метаном в канализации в Пермском крае, один умер

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Сотрудник коммунальной службы погиб от отравления метаном, прибыв по вызову школы в Оханске, Пермского края. Об этом со ссылкой на источник пишет KP.RU.