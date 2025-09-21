Два слесаря отравились метаном в канализации в российском регионе
Сотрудник коммунальной службы погиб от отравления метаном, прибыв по вызову школы в Оханске, Пермского края. Об этом со ссылкой на источник пишет KP.RU.
По информации собеседника, слесари выехали на заявку о засоре в канализации. Инцидент произошёл 19 сентября.
По предварительной версии, один из специалистов спустился в люк и скончался от удушья газом, второй попытался помочь и тоже отравился. Дело контролирует региональное управление СК России.
