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Украинская армия в Курской области активно использует технику, полученную от членов НАТО, для нанесения ударов по российским позициям. Об этом заявил заместитель начальника штаба, отвечающий за разведку отряда «Тигр», с позывным Орел в интервью РИА Новости.
«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат – с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV… благодаря нашим артиллеристам», – рассказал российский офицер.
29 ноября российская армия атаковала элитное украинское подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов в Курской области. Сообщается, что потери противника достигли 66 человек, что эквивалентно 11 расчетам операторов БПЛА.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов