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Российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Сумская область: прилет небольшому помещению, на котором складировали БПЛА. Только сегодня новую партию привезли», – сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль второй плацдарм вблизи Купянска в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», к северу от Купянска, недалеко от села Максютовка, штурмовики переправились через реку Оскол на лодке и закрепились на западном берегу.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов