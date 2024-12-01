Российские военные взяли под контроль новый плацдарм под Купянском

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Российские военные взяли под контроль второй плацдарм в Харьковской области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что к северу от Купянска у села Максютовка штурмовики пересекли на лодках реку Оскол и укрепили позиции на ее западном берегу.
Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над населенными пунктами Петровка и Ильина в ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее стало известно об установлении контроля ВС РФ над населенными пунктами Петровка и Ильина в ДНР.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов