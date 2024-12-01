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ВС РФ освободили Петровку и Ильинку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, активные наступательные действия подразделения Южной группировки войск позволили освободить населенные пункты. Отмечается, что противник потерял 470 солдат, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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