В ночь на 1 декабря над территорией России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 29 украинских БПЛА. Министерство обороны России сообщает об уничтожении 20 дронов ВСУ над Брянской областью, 7 беспилотников сбиты в Калужской области и по одному БПЛА в Курской и Смоленской областях. Успешные действия российских войск постепенно подрывают оборону противника по всем фронтам, приближая взятие стратегически важных пунктов.