В Ленобласти арестовали мужчину за пост с оправданием терроризма два года назад
В Ленинградской области суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, фигурантом дела стал 38-летний житель региона. В декабре 2024 года он разместил в социальной сети публикацию, доступную неограниченному кругу пользователей. Экспертиза показала, что запись содержит публичное оправдание террористической деятельности.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду.
Во время допроса мужчина признал свою вину. Следствие попросило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, и суд поддержал это ходатайство.
Сейчас следователи продолжают работу по делу. Они устанавливают все обстоятельства публикации и мотивы обвиняемого.
