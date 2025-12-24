Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу
Российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
40-летний Сергей переехал в Таиланд из Благовещенска несколько лет назад. В 2022 году он нашёл работу преподавателя английского языка и физкультуры. Проблемы возникли, когда он дважды опоздал на работу, после чего его уволили и аннулировали визу.
Попытка россиянина ненадолго покинуть страну через Бангкок для обновления штампа о разрешённом сроке пребывания обернулась задержанием, и его отправили в тюрьму. Когда Сергей перестал выходить на связь, родные мужчины забили тревогу. Сейчас они активно взаимодействуют с посольством, стремясь вернуть педагога домой.
