Российский пенсионер до смерти избил жену с тещей

07 июля 2026, 17:20

Пенсионер насмерть забил жену с тещей в Курской области

Фото: медиасток.рф

В Курской области перед судом предстанет пенсионер, обвиняемый в жестоком убийстве жены и ее матери. Трагедия произошла в ноябре 2025 года в поселке Коренево, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру».