Российский пенсионер до смерти избил жену с тещей
В Курской области перед судом предстанет пенсионер, обвиняемый в жестоком убийстве жены и ее матери. Трагедия произошла в ноябре 2025 года в поселке Коренево, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру».
По версии следствия, 73-летний местный житель, злоупотреблявший алкоголем, в ходе ссоры у своего дома нанес смертельные травмы 60-летней супруге. Причиной конфликта стало недовольство женщины частыми запоями мужа. Полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.
Желая замести следы, фигурант расправился и с 89-летней тещей, также нанеся ей травмы, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступления, мужчина на собственном автомобиле перевез тело жены в жилой массив и сбросил его в канализационный колодец. Останки пожилой родственницы он вывез на обочину автодороги и попытался сжечь.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»).
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