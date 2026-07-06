Российский студент избил двух детей на игровой площадке
Суд в Нижневартовске арестовал студента второго курса, подозреваемого в избиении двоих детей на игровой площадке. Об этом сообщает местный портал «Муксун.fm».
По версии следствия, все произошло во дворе одного из домов на улице Ленина. Молодой человек дважды ударил по голове восьмилетних мальчика и девочку. Участковые установили личность хулигана и доставили его в отдел, возбудив уголовное дело по статье о побоях.
По словам местных, это не первый случай: ранее юноша действовал в компании. Уже более полугода группа из четырех подростков терроризирует жителей и систематически разрушает придомовые территории.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы унизила ребенка прямо посреди улицы. Женщина с коляской остановила школьника, проезжавшего мимо нее на велосипеде. Во время нравоучений она заставила его встать на колени и поцеловать ее ступни. После этого неадекватка вернула транспорт и отпустила мальчика.
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