Российский студент избил двух детей на игровой площадке

06 июля 2026, 19:56

В Нижневартовске арестовали студента за избиение двух детей на игровой площадке

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Суд в Нижневартовске арестовал студента второго курса, подозреваемого в избиении двоих детей на игровой площадке. Об этом сообщает местный портал «Муксун.fm».