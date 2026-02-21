Российский пенсионер отдал лжесотрудникам ФСБ более 15 млн руб

21 февраля 2026, 16:36

Пенсионер отдал лжесотрудникам ФСБ более 15 млн руб в Иркутской области

Фото: istockphoto/blinow61

Житель Черемхово лишился более 15 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ.