Российский пенсионер отдал лжесотрудникам ФСБ более 15 млн руб
Житель Черемхово лишился более 15 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ.
Чтобы операции не вызвали подозрений у банков, мужчина объяснял снятие денег вымышленными планами купить автомобиль и моторную лодку. Об этом сообщили в телеграм ГУ МВД по Иркутской области.
По данным полиции, пенсионеру позвонили в мессенджере и заявили, что его накопления якобы пытаются похитить и перевести на счета «недружественной страны». После этого с ним связались лжепредставители Росфинмониторинга и банка, которые начали запугивать уголовной ответственностью за «пособничество», если он не выполнит их указания.
Следуя инструкциям аферистов, мужчина в течение двух недель обналичил средства в трех банках — всего 15 млн рублей, которые копил всю жизнь — и передал их мошенникам. Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
