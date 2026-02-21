Достижения.рф

Водолазы достали тела всех восьми утонувших в УАЗе на Байкале

Водолазы завершили операцию по извлечению тел погибших, автомобиль которых провалился под лед на Байкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Иркутской области.



Всего в салоне машины находились девять человек — 44-летний местный житель и туристы из Китая, которых он вез на экскурсию. Выжить смог только один из них — 12-летний подросток. Позже в МЧС отметили, что УАЗ попал в ледяной разлом глубиной 18 метров. Тела всех восьми погибших подняли на поверхность.

Ранее причиной трагедии назвали нехватку опыта у гида. Хорошо знакомые с местностью экскурсоводы знают, что озеро не может быть одинаково безопасным по всей площади. В связи с этим они не стали бы ехать в потенциально опасное место.

Лидия Пономарева

