Водолазы достали тела всех восьми утонувших в УАЗе на Байкале

21 февраля 2026, 16:16

Кадр из видео: Телеграм/baikalpso

Водолазы завершили операцию по извлечению тел погибших, автомобиль которых провалился под лед на Байкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Иркутской области.