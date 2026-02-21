Российская туристка умерла после купания в бассейне на популярном курорте
Российская туристка умерла после купания в бассейне в пятизвездочном отеле Ayana Resort Bali на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщине резко стало плохо возле плавательного комплекса, и она потеряла сознание. Ее дочь бросилась звать на помощь, но персонал, по словам очевидцев, бездействовал. Тогда спасением россиянки занялась отдыхавшая рядом туристка из Южной Кореи. Она провела сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков. По дороге в клинику женщина скончалась — у нее остановилось сердце.
Родные погибшей обвинили персонал в халатности. Позже в отеле признались, что не все сотрудники обучены оказывать первую медицинскую помощь. Ситуация также вызвала возмущение среди отдыхающих. Они недоумевают, почему медики, которые якобы дежурят на курорте круглосуточно, подошли к туристке лишь спустя полчаса.
