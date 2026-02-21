Российская туристка умерла после купания в бассейне на популярном курорте

21 февраля 2026, 16:32

SHOT: россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали

Фото: iStock/FTiare

Российская туристка умерла после купания в бассейне в пятизвездочном отеле Ayana Resort Bali на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.