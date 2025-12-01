01 декабря 2025, 08:37

SHOT: российский пенсионер погиб во время отдыха в Таиланде

Фото: iStock/Motortion

В Таиланде погиб 69-летний пенсионер из России. По предварительным данным, его накрыло большой волной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.