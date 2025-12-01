Достижения.рф

Российский пенсионер погиб во время отдыха в Таиланде

SHOT: российский пенсионер погиб во время отдыха в Таиланде
Фото: iStock/Motortion

В Таиланде погиб 69-летний пенсионер из России. По предварительным данным, его накрыло большой волной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Мужчина отдыхал со своей спутницей на этом курорте с середины октября. Каждое утро он купался в море. В один из дней пенсионер также отправился на пляж, но через несколько часов не вернулся.

Обеспокоенная женщина прибежала на пляж и нашла у берега тело мужчины без признаков жизни. Она сразу же вызвала экстренные службы.

Спасатели начали сердечно-лёгочную реанимацию, но их усилия не увенчались успехом. Прибывшие медики констатировали смерть пенсионера.

