Российский пенсионер погиб во время отдыха в Таиланде
В Таиланде погиб 69-летний пенсионер из России. По предварительным данным, его накрыло большой волной. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчина отдыхал со своей спутницей на этом курорте с середины октября. Каждое утро он купался в море. В один из дней пенсионер также отправился на пляж, но через несколько часов не вернулся.
Обеспокоенная женщина прибежала на пляж и нашла у берега тело мужчины без признаков жизни. Она сразу же вызвала экстренные службы.
Спасатели начали сердечно-лёгочную реанимацию, но их усилия не увенчались успехом. Прибывшие медики констатировали смерть пенсионера.
