МЧС: 290 жителей Свердловской области эвакуировали из-за наводнения
В Свердловской области после паводка эвакуировали 290 человек из затопленных домов. Такую информацию предоставили в региональном управлении МЧС.
К настоящему моменту подтоплены 269 частных и 58 дачных домов, а также 2644 приусадебных участка. Проблема затронула 20 муниципальных образований. В пунктах временного размещения остаются пять человек, прочие эвакуированные нашли приют у родных и близких.
Сотрудники спасательных служб помогают жителям, вывозят людей с опасных территорий, обходят дворы и разъясняют гражданам порядок действий. Кроме того, для пострадавших организован подвоз питьевой воды.
Для борьбы с последствиями дождевого паводка и поддержки населения задействовано свыше 360 специалистов и 94 единицы техники.
Читайте также: