В Краснодаре водитель Porsche устроил серьёзное ДТП с Audi и исчез

08 октября 2026, 20:03

Фото: Управление МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре водитель Porsche врезался в Audi, которая ехала перед ним. После этого мужчина оставил машину и убежал с места аварии. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.