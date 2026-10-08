В Краснодаре водитель Porsche устроил серьёзное ДТП с Audi и исчез
В Краснодаре водитель Porsche врезался в Audi, которая ехала перед ним. После этого мужчина оставил машину и убежал с места аварии. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.
ДТП произошло 8 октября на улице Семидесятилетия Октября в Юбилейном микрорайоне. Водитель Porsche не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Audi. За рулем немецкой машины находилась 56-летняя женщина, которая ехала в том же направлении.
Она получила травмы, и медики доставили её в медицинское учреждение для оказания помощи. Виновник аварии скрылся. По факту происшествия организовали проверку, личность сбежавшего водителя устанавливают.
До этого сообщалось о ДТП под Армавиром. Там грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами.
Читайте также: