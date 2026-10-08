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В Краснодаре водитель Porsche устроил серьёзное ДТП с Audi и исчез

Фото: Управление МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре водитель Porsche врезался в Audi, которая ехала перед ним. После этого мужчина оставил машину и убежал с места аварии. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.



ДТП произошло 8 октября на улице Семидесятилетия Октября в Юбилейном микрорайоне. Водитель Porsche не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Audi. За рулем немецкой машины находилась 56-летняя женщина, которая ехала в том же направлении.

Она получила травмы, и медики доставили её в медицинское учреждение для оказания помощи. Виновник аварии скрылся. По факту происшествия организовали проверку, личность сбежавшего водителя устанавливают.

До этого сообщалось о ДТП под Армавиром. Там грузовик разорвало в массовом ДТП с шестью машинами.

Ольга Щелокова

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