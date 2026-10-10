Пьяный россиянин влетел в столб и устроил смертельное ДТП, машина загорелась
В Карелии пьяный шофер устроил смертельное ДТП
В Карелии в результате ДТП погиб 29-летний пассажир, еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Еще один человек, находившийся в салоне, не пострадал. Об этом сообщили в Макс регионального МВД.
По предварительным данным, водитель превысил скорость. При прохождении поворота автомобиль занесло, после чего машина врезалась в столб и загорелась.
За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. По данным полиции, он был в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в Николаевске-на-Амуре в ДТП погибли два человека, восемь пострадали. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: