Пьяный россиянин влетел в столб и устроил смертельное ДТП, машина загорелась

10 октября 2026, 13:03

В Карелии пьяный шофер устроил смертельное ДТП

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Карелии в результате ДТП погиб 29-летний пассажир, еще два человека, в том числе ребенок, получили травмы. Еще один человек, находившийся в салоне, не пострадал. Об этом сообщили в Макс регионального МВД.