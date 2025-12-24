В Париже у курьера украли сапфир стоимостью более ста тысяч евро

24 декабря 2025, 16:28

Le Figaro: в Париже украли сапфир, который стоит около 150 тыс. евро

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Париже у курьера украли сапфир стоимостью около 150 тысяч евро. Об этом пишет газета Le Figaro.