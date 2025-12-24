В Париже у курьера украли сапфир стоимостью более ста тысяч евро
В Париже у курьера украли сапфир стоимостью около 150 тысяч евро. Об этом пишет газета Le Figaro.
Сапфир был частью комплекта драгоценностей, который предназначался для ювелирного магазина. Злоумышленник, совершивший кражу, пока не установлен полицией Парижа.
Инцидент произошёл в понедельник, 22 декабря, когда курьер вышел из автомобиля. Неизвестный нанёс ему удар по голове, забрал украшения и скрылся на скутере.
Пострадавшего доставили в больницу. Расследованием занимается бригада по борьбе с организованной преступностью (BRB). Местонахождение похищенных драгоценностей также остается неизвестным.
