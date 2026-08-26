Российский пенсионер выстрелил в названную жену из ружья за отказ жить с ним
В Тульской области 78-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 66-летнюю гражданку за её отказ жить с ним. Подробности приводит региональное управление МВД России.
Пенсионер из Новомосковска предложил женщине, с которой периодически сожительствовал, переписать на неё квартиру при условии, что она окончательно переселится к нему и будет заботиться о нём.
Окружающим он называл её супругой. Со временем мужчина начал настаивать на переезде, но та ответила отказом. В ответ на это пенсионер проявил агрессию: сначала он угрожал избраннице кухонным ножом, затем взял охотничье ружьё и выстрелил в неё. Пуля попала в левую голень.
Пострадавшую госпитализировали, а врачи сообщили о происшествии в полицию. Правоохранители изъяли оружие и нож, возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Стрелка отпустили под подписку о невыезде. Степень тяжести вреда здоровью установит судебно-медицинская экспертиза.
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