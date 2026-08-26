Российский пенсионер выстрелил в названную жену из ружья за отказ жить с ним

26 августа 2026, 13:04

В Тульской области пенсионер выстрелил в женщину из ружья за отказ жить с ним

Фото: Istock/Jordi Mora Igual

В Тульской области 78-летний мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 66-летнюю гражданку за её отказ жить с ним. Подробности приводит региональное управление МВД России.