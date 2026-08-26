В Ярославле пьющая многодетная мать жестоко избила дочь-инвалида
В Ярославле возбудили уголовное дело после инцидента с избиением матерью несовершеннолетней дочери-инвалида. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете России.
Происшествие случилось в ночь на 25 августа. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои своей дочери, которая из-за инвалидности не имеет возможности передвигаться.
Во время избиения мать оскорбляла и кричала на ребёнка, девочка плакала и не могла оказать сопротивления. Одна из местных жительниц, которая пыталась помочь семье, сообщила, что родительница нередко употребляет спиртное и приводит в дом посторонних мужчин. Помимо этого, женщина уже не первый раз оставляла дочь одну на балконе и уходила по своим делам.
Кроме пострадавшей девочки, в семье воспитываются ещё двое сыновей: один из них страдает наркотической зависимостью, а второй сам обратился в органы опеки с просьбой забрать его из семьи. По факту случившегося следователи открыли производство по статье 117 УК РФ (истязание).
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