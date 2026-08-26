В Ярославле пьющая многодетная мать жестоко избила дочь-инвалида

26 августа 2026, 12:38

СК возбудил уголовное дело после избиения матерью девочки-инвалида в Ярославле

Фото: Istock/evgenyatamanenko

В Ярославле возбудили уголовное дело после инцидента с избиением матерью несовершеннолетней дочери-инвалида. Информацию об этом предоставили в Следственном комитете России.