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Российский пенсионер забыл пакет с коноплей в банке и попался

Под Волгоградом три года грозит пенсионеру, забывшему пакет с коноплей в банке
Фото: iStock/ronstik

В Волгоградской области пенсионер попал под статью после того, как оставил пакет с коноплей в одном из отделений банков в Камышине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.



Сотрудники организации обнаружили бесхозный пакет с подозрительным содержимым и передали его правоохранителям. Экспертиза подтвердила, что в нем находились части растения конопли.

Забывчивым клиентом оказался ранее судимый местный житель. Из его дома изъяли запасы высушенных наркосодержащих растений. Мужчина объяснил, что нашел их по дороге из гаража и собрал для личного употребления.

В отношении пожилого рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК: «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта». Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. В настоящее время ведется расследование.

Лидия Пономарева

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