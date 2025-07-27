Российский пенсионер забыл пакет с коноплей в банке и попался

27 июля 2025, 13:31

Под Волгоградом три года грозит пенсионеру, забывшему пакет с коноплей в банке

Фото: iStock/ronstik

В Волгоградской области пенсионер попал под статью после того, как оставил пакет с коноплей в одном из отделений банков в Камышине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.