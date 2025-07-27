Российский пенсионер забыл пакет с коноплей в банке и попался
В Волгоградской области пенсионер попал под статью после того, как оставил пакет с коноплей в одном из отделений банков в Камышине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сотрудники организации обнаружили бесхозный пакет с подозрительным содержимым и передали его правоохранителям. Экспертиза подтвердила, что в нем находились части растения конопли.
Забывчивым клиентом оказался ранее судимый местный житель. Из его дома изъяли запасы высушенных наркосодержащих растений. Мужчина объяснил, что нашел их по дороге из гаража и собрал для личного употребления.
В отношении пожилого рецидивиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК: «Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта». Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. В настоящее время ведется расследование.
Читайте также: