27 июля 2025, 12:44

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестный домогался до 11-классницы в Уфе. Как сообщают Telegram-каналы, мужчина снимает жилье в том же доме, что и пострадавшая.





Мать девушки уже обратилась к полицейским. Жильцы не смогли установить владельца квартиры. По словам матери девушки, злоумышленник увязался за ними, а в подъезде стал распускать руки.





«Я встретила ребенка, и он начал в подъезде руки распускать. Мы пешком идем, он за нами. Мы останавливаемся, он останавливается. Начал в лифт затаскивать», — рассказала мать школьницы.

