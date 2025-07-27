Неизвестный домогался до 11-классницы в Уфе
Неизвестный домогался до 11-классницы в Уфе. Как сообщают Telegram-каналы, мужчина снимает жилье в том же доме, что и пострадавшая.
Мать девушки уже обратилась к полицейским. Жильцы не смогли установить владельца квартиры. По словам матери девушки, злоумышленник увязался за ними, а в подъезде стал распускать руки.
«Я встретила ребенка, и он начал в подъезде руки распускать. Мы пешком идем, он за нами. Мы останавливаемся, он останавливается. Начал в лифт затаскивать», — рассказала мать школьницы.Перед этим сообщалось, что пассажиры рейса «Уфа-Петербург» находятся в самолете уже более семи часов с момента посадки в салон. Аэропорт «Пулково» приостановил работу утром в воскресенье, 27 июля. Отмечается, что обычно рейс занимает, примерно, три часа.