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Стрельба в Пермском крае: подробности

SHOT: местный житель выстрелил в двух парней из травматики в Пермском крае
Фото: istockphoto/A_N

Местный житель выстрелил из травматического пистолета в двух парней в Пермском крае.



Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительным данным, пострадавшие сейчас находятся в больнице. Обозреватели уточнили, что инцидент произошел в Березниках, когда между двумя компаниями начался конфликт.

Затем неизвестный выстрелил прямо на проезжей части улицы 30 лет Победы. Стрелок хотел скрыться, но на месте происшествия началась потасовка, сказано в материале. Стражи порядка проводят проверку, они уже установили всех участников конфликта.

Перед этим стало известно, что полицейские проверяют видео, где мальчик швыряет кота об асфальт.

Никита Кротов

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