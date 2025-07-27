Стрельба в Пермском крае: подробности
Местный житель выстрелил из травматического пистолета в двух парней в Пермском крае.
Как пишет Telegram-канал SHOT, по предварительным данным, пострадавшие сейчас находятся в больнице. Обозреватели уточнили, что инцидент произошел в Березниках, когда между двумя компаниями начался конфликт.
Затем неизвестный выстрелил прямо на проезжей части улицы 30 лет Победы. Стрелок хотел скрыться, но на месте происшествия началась потасовка, сказано в материале. Стражи порядка проводят проверку, они уже установили всех участников конфликта.
Перед этим стало известно, что полицейские проверяют видео, где мальчик швыряет кота об асфальт.
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