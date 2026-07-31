Российский певец ввязался в смертельный поединок на ножах и проиграл
Тувинского эстрадного певца Демира Уйнук-оола убил родственник в Кызыле. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Тело мужчины обнаружили на заброшенной строительной площадке на улице Калинина. Артист вместе с братом своей жены поехал на заправку, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Для выяснения отношений они отъехали на пустырь, где устроили драку на ножах. От полученных ранений исполнитель скончался на месте.
Предварительно, причиной конфликта стало якобы домашнее насилие певца над женой. Брат женщины пытался убедить его прекратить издевательства, но попытки уладить спор мирным путем оказались тщетны.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Другие подробности уточняются.
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