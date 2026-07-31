Российский певец ввязался в смертельный поединок на ножах и проиграл

31 июля 2026, 12:16

Тувинского певца зарезал брат его жены на заброшенной стройке в Кызыле

Фото: iStock/tiero

Тувинского эстрадного певца Демира Уйнук-оола убил родственник в Кызыле. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.