В Подмосковье ребёнок утонул в пруду, пытаясь достать мяч из воды
В пруду Электростали утонул девятилетний школьник. Подробности приводит ГУ МЧС России по Московской области.
Вечером предыдущего дня группа детей собралась на берегу водоёма и устроила игру в футбол. Во время активной игры мяч перелетел через край поля и упал в воду. Один из мальчиков решил зайти в пруд, чтобы его достать.
Он сделал несколько шагов от берега и на расстоянии примерно пяти метров от кромки воды внезапно ушёл под воду. Ребёнок пытался выбраться самостоятельно, но силы покинули его, и он не смог всплыть. Остальные дети сразу позвали на помощь взрослых, очевидцы вызвали спасателей.
Прибывшие на место водолазы обследовали дно и через некоторое время обнаружили тело мальчика. Сотрудники МЧС по Московской области официально подтвердили факт происшествия и обстоятельства случившегося.
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