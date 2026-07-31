В Москве автомобиль каршеринга с тремя подростками рухнул в реку с набережной
Утром 31 июля в столице автомобиль каршеринга съехал с проезжей части и упал в Москву-реку. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл на Филёвской набережной примерно в 10:00 по московскому времени. В момент ДТП в салоне находились трое подростков.
По словам очевидцев, машина потеряла управление на прямом участке дороги, после чего пробила ограждение и рухнула в воду. Свидетели сообщили, что юные пассажиры выбрались из тонущего авто самостоятельно и не получили травм.
Пешеходов в момент происшествия на набережной не оказалось, поэтому автомобиль никого не задел. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точную причину случившегося.
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