В Ростове-на-Дону автомобиль с тремя девушками вспыхнул на ходу
В Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся и полностью сгорел кроссовер. В салоне автомобиля в момент возгорания находились три девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».
Инцидент произошёл на улице Большая Садовая. Сами пострадавшие рассказали, что они втроём ехали в машине, когда та резко воспламенилась.
Девушки успели покинуть салон до того, как пламя охватило значительную часть кузова. Причины возгорания остаются неизвестными. Согласно кадрам с места происшествия, эпицентр огня находился в передней части автомобиля.
Пожар полностью уничтожил пластиковый передний бампер, сильно повредил капот, все двери и лобовое стекло. Помимо этого, огонь повредил передние колёсные арки и часть моторного отсека.
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