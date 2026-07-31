В Ростове-на-Дону автомобиль с тремя девушками вспыхнул на ходу

31 июля 2026, 11:00

В Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся автомобиль с тремя пассажирами

Фото: Istock/frodelil

В Ростове-на-Дону на проезжей части загорелся и полностью сгорел кроссовер. В салоне автомобиля в момент возгорания находились три девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова».