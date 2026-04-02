Казанский банкир судится с бывшей женой из-за блога
В Казани разгорелся необычный судебный спор. В сети появилась информация, что местный банкир Булат требует признать страницу своей бывшей жены в Instagram* совместно нажитым имуществом. Речь идет о блоге 32-летней Элины, который насчитывает 340 тысяч подписчиков.
По словам девушки, аккаунт она создала задолго до брака и всегда вела его самостоятельно, без помощи супруга. Тем не менее экс-возлюбленный настаивает на том, что является «идейным вдохновителем» этого мамского блога и требует компенсацию за «капитал».
Кроме того, Булат подал ряд параллельных исков — в том числе с требованием не показывать общих детей в соцсети, одновременно претендуя на часть аккаунта. Сам мужчина заявил, что не сидит в запрещенной соцсети и не может комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что заседание по делу Федора Смолова о драке в московской кофейне отложили.
*Запрещен в РФ