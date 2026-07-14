Парень утонул во время ночного катания на сапборде в Курганской области — МЧС
Из озера Малое Жужгово у курганской деревни Котлик спасатели подняли тело 20-летнего парня. Юноша пропал три дня назад во время отдыха на водоеме. По данным регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях около полуночи.
По предварительной версии, двое молодых людей находились на муниципальном пляже и решили покататься на сапборде в темное время суток, не используя спасательные жилеты. Отплыв на значительное расстояние от берега, один из них встал на доске в полный рост, потерял равновесие, упал в воду и утонул. Второму участнику инцидента удалось самостоятельно добраться до берега.
В МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: при сплаве на сапборде или маломерном судне обязательно надевайте спасательный жилет, используйте страховочный трос, крепящийся к ноге, и держите телефон в водонепроницаемом чехле. Выход на воду в условиях плохой видимости или ночью категорически не рекомендуется.
Ранее российский подросток спасал женщину и утонул сам. Подробности в нашем материале.
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