Парень утонул во время ночного катания на сапборде в Курганской области — МЧС

14 июля 2026, 23:00

Фото: istockphoto/Dushlik

Из озера Малое Жужгово у курганской деревни Котлик спасатели подняли тело 20-летнего парня. Юноша пропал три дня назад во время отдыха на водоеме. По данным регионального МЧС, сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях около полуночи.