Двух краснодарцев задержали после видео со шпагатом на фоне храма между авто

14 июля 2026, 21:24

Фото: istockphoto/Chalabala

В Краснодаре правоохранители задержали двоих горожан, которые сняли эпатажный видеоролик на фоне войскового собора Александра Невского. Инцидент произошел на улице Постовой, где один из молодых людей исполнил шпагат, опершись ногами на два припаркованных автомобиля, проинформировали в МВД.