Двух краснодарцев задержали после видео со шпагатом на фоне храма между авто
В Краснодаре правоохранители задержали двоих горожан, которые сняли эпатажный видеоролик на фоне войскового собора Александра Невского. Инцидент произошел на улице Постовой, где один из молодых людей исполнил шпагат, опершись ногами на два припаркованных автомобиля, проинформировали в МВД.
Видео появилось в соцсетях во вторник и вызвало общественный резонанс. Вскоре после публикации стражи порядка установили личности авторов ролика. Ими оказались 19-летний и 23-летний местные жители.
В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что в отношении задержанных проводится проверка. По итогам разбирательства действиям молодых людей дадут всестороннюю юридическую оценку.
Ранее молодежь устроила танцы прямо посреди дороги в Иваново. Подробности в нашем материале.
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