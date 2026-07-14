Такси врезалось в вестибюль московского метро
Такси врезалось в вестибюль московского метро в ЮЗАО
Вечером во вторник, 14 июля, очевидцы сообщили о необычном дорожном инциденте на юго-западе столицы. Информацию передает «Российская газета».
Такси марки Geely, следовавшее по Ленинскому проспекту, не справилось с управлением и вылетело за пределы проезжей части. Удар пришелся на навесную конструкцию над вестибюлем станции метро «Вавиловская».
К счастью, как уточняют источники, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали происшествия.
Ранее ДТП затруднило проезд по Садовому кольцу в Москве. Подробности в нашем материале.
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