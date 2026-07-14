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Такси врезалось в вестибюль московского метро

Такси врезалось в вестибюль московского метро в ЮЗАО
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Вечером во вторник, 14 июля, очевидцы сообщили о необычном дорожном инциденте на юго-западе столицы. Информацию передает «Российская газета».



Такси марки Geely, следовавшее по Ленинскому проспекту, не справилось с управлением и вылетело за пределы проезжей части. Удар пришелся на навесную конструкцию над вестибюлем станции метро «Вавиловская».

К счастью, как уточняют источники, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали происшествия.

Ранее ДТП затруднило проезд по Садовому кольцу в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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