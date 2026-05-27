Российский подросток избил одноклассницу в школе

27 мая 2026, 21:37

Подросток напал на одноклассницу и избил ее в Нижнем Новогороде

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту нападения школьника на одноклассницу. Инцидент произошёл в коридоре учебного заведения, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Видео с места событий ранее распространили местные Telegram-каналы.





Отдел по Автозаводскому району квалифицировал произошедшее по статье «Хулиганство». Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили экспертизу для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей.



Перед этим в региональном МВД проинформировали, что проверка началась после сигнала из медучреждения о госпитализации потерпевшей. Полицейские установили, что физическую силу к ней применил её одноклассник.



Несовершеннолетнего и его родителей вызвали в отдел для дачи пояснений. Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди малолетних.



