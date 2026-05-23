Водителя автобуса избили в Батайске после замечания
СК открыл дело по факту избиения водителя автобуса после замечания в Батайске
Уголовное дело после нападения на водителя автобуса в Батайске возбудили в Ростовской области. Инцидент произошёл на остановке общественного транспорта, сообщили в СУ СК России по региону.
Компания молодых людей отказалась оплачивать проезд, обрызгала шофёра из перцового баллончика, а затем избила его. Произошедшее попало на видео.
Дело завели по статье «Хулиганство». Личности нападавших устанавливаются, расследование взяли на контроль в следственном управлении.
Ранее подросток избил женщину в пермском автобусе после замечания о курении. Информация о произошедшем появилась в сети.
