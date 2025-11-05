Российский подросток лишился глаза после выстрела из пневматики

05 ноября 2025, 12:12

В Стерлитамаке 13-летний подросток лишился глаза после выстрела из пневматики

Фото: iStock/wattanaphob

В Стерлитамаке 13-летний мальчик получил серьёзное ранение глазного яблока после конфликта с другом, который перерос в перестрелку с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.