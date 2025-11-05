Российский подросток лишился глаза после выстрела из пневматики
В Стерлитамаке 13-летний мальчик получил серьёзное ранение глазного яблока после конфликта с другом, который перерос в перестрелку с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, подростки играли с пневматикой, но ссора между ними привела к тому, что один из друзей случайно попал другому в глаз. Пуля прошла насквозь и застряла в голове пострадавшего.
Мальчика доставили в уфимскую клинику, однако врачи пока не могут извлечь пулю, которая находится на глубине 7 миллиметров. Родители пострадавшего уже написали заявление в полицию, расследование продолжается.
