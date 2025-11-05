В Пермском крае нашли тела четырех рыбаков, утонувших во время ночной рыбалки
В Пермском крае в реке Вишере обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Как оказалось, погибших нашли в окрестностях поселка Данилов Луг — тела находились по двое рядом с лодками, одна из которых перевернулась. Уточняется, что двое мужчин запутались в рыболовные сети.
По предварительной версии следствия, трагедия произошла во время ночной рыбалки. На месте работают следователи, назначен комплекс судебных экспертиз, которые помогут установить точную причину гибели людей и обстоятельства произошедшего.
