В Пермском крае нашли тела четырех рыбаков, утонувших во время ночной рыбалки

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Пермском крае в реке Вишере обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.



Как оказалось, погибших нашли в окрестностях поселка Данилов Луг — тела находились по двое рядом с лодками, одна из которых перевернулась. Уточняется, что двое мужчин запутались в рыболовные сети.

По предварительной версии следствия, трагедия произошла во время ночной рыбалки. На месте работают следователи, назначен комплекс судебных экспертиз, которые помогут установить точную причину гибели людей и обстоятельства произошедшего.

