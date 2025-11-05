Российский турист в Таиланде курил айкос в буддийском храме
Российский туристу грозит штраф до 2,5 миллиона рублей и запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет за курение электронного устройства в буддийском храме Wat Kanlayanamit Woramahawihan. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, россиянин по имени Михаил прибыл на экскурсию вместе с группой и во время осмотра достопримечательности отошёл в сторону, чтобы сделать несколько затяжек айкосом. Его действия заметили местные правоохранители — мужчину сразу задержали и доставили в полицейский участок.
Турист не сразу понял причину задержания, поскольку не владел английским языком. Однако в Таиланде действует строгий запрет на ввоз, продажу, хранение и использование электронных сигарет. За нарушение предусмотрено наказание — до 10 лет лишения свободы или штраф до одного миллиона бат (около 2,5 миллиона рублей).
Теперь Михаилу грозит не только крупное административное наказание, но и пожизненный, фактически, запрет на въезд в страну.
Читайте также: