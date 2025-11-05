Российский турист в Таиланде курил айкос в буддийском храме

05 ноября 2025, 11:45

Фото: iStock/Tatyana Berkovich

Российский туристу грозит штраф до 2,5 миллиона рублей и запрет на въезд в Таиланд сроком на 99 лет за курение электронного устройства в буддийском храме Wat Kanlayanamit Woramahawihan. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.