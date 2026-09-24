Российский подросток может оказаться за решеткой из-за просьбы мошенников

24 сентября 2026, 16:36

Под Липецком на 16-летнего поджигателя полицейского авто завели на дело о теракте

Фото: iStock/blinow61

Уголовное дело о теракте возбудили в отношении 16-летнего жителя Липецкой области, который поджег служебный автомобиль возле отдела полиции. Об этом сообщается на сайте СК РФ.