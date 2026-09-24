Российский подросток может оказаться за решеткой из-за просьбы мошенников
Уголовное дело о теракте возбудили в отношении 16-летнего жителя Липецкой области, который поджег служебный автомобиль возле отдела полиции. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, в ночь на 24 сентября 2026 года подросток поджег полицейское авто и снял свои действия на телефон. На допросе он признался, что в одном из мессенджеров с ним связались неизвестные, представившиеся правоохранителями. Они попросили его «помочь в пресечении противоправной деятельности» и перевели четыре тысячи рублей на покупку орудия преступления.
Юного поджигателя задержали оперативные подразделения УФСБ и УМВД региона. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются личности организаторов и координаторов его действий.
Ведомство отмечает, что это не первый случай вовлечения подростков в преступления через интернет: злоумышленники используют угрозы, шантаж и обещания денег. Родителей призывают следить за онлайн-активностью детей и объяснять им риски общения с незнакомцами.
Читайте также: