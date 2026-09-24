Петербуржец избил волонтера из-за бездомных котов
Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о нападении на волонтера из-за бездомных котов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло во дворе дома по улице Репищева в Приморском районе города. В полицию поступило сообщение о конфликте между девушкой и мужчиной. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной стали бездомные коты, которых волонтер приехала забрать с этого адреса на передержку.
Пострадавшая рассказала полицейским, что к ней подошел неизвестный, который начал вести себя агрессивно и ударил ее, после чего скрылся. В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются, личность хулигана также устанавливается.
Ранее сообщалось, что суд в Дагестане вынес приговор 34-летнего волонтеру реабилитационного центра, который до смерти избил пациента.
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