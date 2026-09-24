Петербуржец избил волонтера из-за бездомных котов

24 сентября 2026, 13:38

В Петербурге мужчина избил девушку-волонтера из-за бездомных котов

Фото: iStock/Phantom1311

Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о нападении на волонтера из-за бездомных котов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.