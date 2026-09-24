Мужчина ранил жену ножом после ссоры и погиб в Москве

24 сентября 2026, 15:47

Фото: iStock/Diy13

Семейный конфликт на улице Бориса Жигулёнкова в Москве закончился нападением на женщину и гибелью её мужа. По предварительной информации, 54-летний мужчина приревновал 52-летнюю супругу, устроил ссору и несколько раз ударил её ножом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.