Мужчина ранил жену ножом после ссоры и погиб в Москве
Семейный конфликт на улице Бориса Жигулёнкова в Москве закончился нападением на женщину и гибелью её мужа. По предварительной информации, 54-летний мужчина приревновал 52-летнюю супругу, устроил ссору и несколько раз ударил её ножом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
После происшествия мужчину обнаружили без признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб констатировали его смерть. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также точную причину гибели. Назначены необходимые проверки и экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Женщину, находившуюся на месте происшествия, доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у неё резаные раны рук и оказали необходимую помощь. По предварительной информации, полученные травмы не представляют угрозы для её жизни. Пострадавшая остаётся под наблюдением медиков, её состояние уточняется.
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