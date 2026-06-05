Российский подросток обслуживал мошеннические кол-центры

05 июня 2026, 14:59

Во Владимире арестовали подростка за обслуживание мошеннических кол-центров

Фото: istockphoto/Ju Production

Во Владимире по подозрению в обслуживании мошеннических кол-центров задержали 16-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет «Лента.ру».