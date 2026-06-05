Российский подросток обслуживал мошеннические кол-центры
Во Владимире по подозрению в обслуживании мошеннических кол-центров задержали 16-летнего подростка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет «Лента.ру».
Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Речь идет о статье 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика, совершенное организованной группой»).
По версии следствия, в феврале юноша искал заработок в одном из мессенджеров, откликнулся на объявление и вошел в состав преступной группы, занимавшейся установкой и обслуживанием sim-боксов. С их помощью злоумышленники из-за границы совершали массовые обзвоны граждан России.
Начиная с марта обвиняемый перемещался между городами, получал оборудование от курьеров, приобретал необходимые устройства и монтировал их в арендованных квартирах — в Москве, Смоленске, Иваново, Костроме. Для конспирации адреса постоянно менялись. Кураторы оплачивали ему билеты и переводили вознаграждение.
В мае подросток установил sim-боксы во Владимире. При въезде в город его задержали сотрудники правоохранительных органов. При нём обнаружили чемодан с техникой для работы устройств, который изъяли.
Фигурант полностью признал вину и дал подробные показания о своём участии в преступной схеме и используемом оборудовании. По ходатайству следователя суд заключил несовершеннолетнего под стражу на время расследования.
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