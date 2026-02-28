Достижения.рф

Российский подросток отдал деньги из сейфа родителей мошенникам, угрожавшим ему и его отцу тюрьмой

Подросток из Красноярска отдал 10,5 млн рублей мошенникам, испугавшись тюрьмы
Фото: iStock/Diy1

16-летний подросток из Красноярска поверил телефонным мошенникам и перевел им все семейные сбережения. Об этом сообщила прокуратура региона.



Инцидент произошел в начале февраля. Сначала юноше позвонил лжекурьер службы доставки — подросток подумал, что это подарок от матери на его день рождения, и продиктовал код из СМС.

Затем с ним связались лжепомощник оператора и лжесотрудник Минцифры. Они заявили, что юноша сообщил код преступникам, и теперь деньги его семьи в опасности.

Мошенники убедили подростка в необходимости «декларирования» средств и велели провести видеообследование комнат, в ходе которого он нашел родительский сейф. Находившиеся внутри 10,5 миллиона рублей он передал курьеру аферистов, назвавшему кодовое слово.

Злоумышленники запугали юношу, что если он обратится в полицию, то его отца и его самого отправят в тюрьму. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Лидия Пономарева

