Российский подросток отдал деньги из сейфа родителей мошенникам, угрожавшим ему и его отцу тюрьмой

28 февраля 2026, 10:38

Подросток из Красноярска отдал 10,5 млн рублей мошенникам, испугавшись тюрьмы

Фото: iStock/Diy1

16-летний подросток из Красноярска поверил телефонным мошенникам и перевел им все семейные сбережения. Об этом сообщила прокуратура региона.