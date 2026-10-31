Дети остались одни дома и устроили пожар в российском регионе
Трое детей отравились угарным газом после пожара в частном доме в селе Ухтуй Иркутской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС в своем канале в мессенджере МАКС.
Дознаватели ведомства выяснили, что 26-летняя мать ненадолго отошла в магазин, оставив малышей без присмотра. В это время трехлетний мальчик вытащил из печи тлеющие угли и положил их на картонную коробку. От нее огонь перекинулся на стену и начал стремительно распространяться.
Испугавшись пламени, ребенок с пятилетней сестрой выбежали на улицу. В этот момент домой возвращались родители. Увидев дым, отец семейства бросился внутрь и вынес годовалую дочь. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение на площади семи квадратных метров. Всего к тушению привлекли восемь человек и три единицы техники. Всех детей с отравлением угарным газом доставили в районную больницу.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире на втором этаже жилого дома в Тюмени.
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