Дети остались одни дома и устроили пожар в российском регионе

31 октября 2026, 09:22

В Приангарье трое детей устроили пожар и отравились угарным газом

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Трое детей отравились угарным газом после пожара в частном доме в селе Ухтуй Иркутской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС в своем канале в мессенджере МАКС.