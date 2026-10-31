Следователи ищут убийцу сотрудника МЧС, пропавшего на охоте
В Республике Алтай возбудили уголовное дело после гибели сотрудника МЧС Игоря Большакова, тело которого нашли почти через две недели поисков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, инцидент квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ: «Убийство». В настоящее время ведется расследование.
Спасатель пропал 17 октября: он уехал на личном автомобиле на пасеку в 26 километрах от села Чемал и не вернулся домой. На следующий день родственники нашли его машину в урочище Ак-Кая — в салоне находился чехол от ружья, но его самого внутри не было. Предположительно, перед исчезновением мужчина добыл косулю.
Поиски велись масштабно и находились на контроле прокуратуры. За это время группа обследовала около 130 квадратных километров. Тело пропавшего нашли 30 октября с огнестрельным ранением головы.
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