Следователи ищут убийцу сотрудника МЧС, пропавшего на охоте

31 октября 2026, 11:24

На Алтае возбудили дело об убийстве сотрудника МЧС Большакова

Фото: iStock/blinow61

В Республике Алтай возбудили уголовное дело после гибели сотрудника МЧС Игоря Большакова, тело которого нашли почти через две недели поисков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.