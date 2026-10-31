Россиянин умер от тяжелых последствий курения вейпов
В Кавалерово скончался 33-летний местный житель, который 17 лет курил электронные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края.
Мужчина рассказал врачам о сильной одышке и плохом самочувствии. Сначала его госпитализировали с двусторонней пневмонией, а затем перевели в легочно-хирургическое отделение Приморского противотуберкулезного диспансера. Обследование выявило диссеминированный туберкулез и фиброз легких — необратимое замещение легочной ткани рубцами.
Врачи назначили противотуберкулезные препараты и провели дезинтоксикационную терапию, однако состояние пациента продолжало ухудшаться. Медики пояснили, что на фоне длительной интоксикации ингаляционной химией — вейпами и кальянами со смесью табака и синтетических ароматизаторов — за короткий срок развился острый лейкоз. Уровень лейкоцитов превысил показатель нормы почти в 17 раз. Пациента перевели в реанимацию, где у него нарастала тяжелая дыхательная недостаточность.
По оценке медиков, к смерти привело сочетание туберкулеза, многолетнего курения и сопутствующих заболеваний. Заведующая легочно-хирургическим отделением Марина Бобырева отметила, что вейпинг ослабляет местный иммунитет легких. По ее словам, исследования показывают, что у людей, которые активно пользуются электронными сигаретами, риск туберкулеза выше в 4-5 раз.
В ведомстве добавили, что за год число случаев острого поражения легких из-за вейпинга выросло на 30%. Основной группой риска остаются люди до 35 лет.
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