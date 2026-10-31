Россиянин умер от тяжелых последствий курения вейпов

31 октября 2026, 09:10

Житель Приморья умер от туберкулеза и фиброза легких после 17 лет курения вейпов

Фото: iStock/HAZEMMKAMAL

В Кавалерово скончался 33-летний местный житель, который 17 лет курил электронные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края.