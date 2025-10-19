Пятилетняя россиянка каталась на ленте эскалатора и рухнула вниз

19 октября 2025, 16:05

В ТЦ Курска пятилетняя девочка пострадала при падении с эскалатора

Фото: iStock/Mumemories

Маленькая посетительница торгового центра «Европа» на улице Студенческой в Курске пострадала после падения с эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.





На кадрах, опубликованных местными телеграм-каналами, видно, как пятилетняя девочка схватилась за движущуюся ленту и доехала до второго этажа, но в какой-то момент рухнула вниз. Сейчас пострадавшей оказывают помощь в больнице. В каком состоянии она находится, как и характер ее травм, не уточняются.



Ситуацией занимаются следователи. Руководитель ведомства Андрей Гусев поручил возбудить уголовное дело.

«Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – говорится в сообщении.