Российский подросток проник в чужую квартиру и взломал сейф
В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался похитить деньги из квартиры местного жителя. Об этом сообщает местный телеканал 78.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в квартире на проспекте Науки. 50-летний мужчина обнаружил внутри 15-летнего юношу, успевшего к этому моменту вскрыть его сейф.
Школьник объяснил, что действовал под давлением неизвестных, угрожавших ему и его семье уголовным делом. Чтобы избежать наказания, он выполнил их указания: проник в квартиру и взломал сейф. Юноша также должен был забрать 2,6 миллиона рублей и передать их другой женщине.
В отношении подростка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полиция продолжает расследование и устанавливает личности других участников этой аферы.
