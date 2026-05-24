Российский подросток проник в чужую квартиру и взломал сейф

В Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался похитить деньги из квартиры местного жителя. Об этом сообщает местный телеканал 78.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.



Инцидент произошел в квартире на проспекте Науки. 50-летний мужчина обнаружил внутри 15-летнего юношу, успевшего к этому моменту вскрыть его сейф.

Школьник объяснил, что действовал под давлением неизвестных, угрожавших ему и его семье уголовным делом. Чтобы избежать наказания, он выполнил их указания: проник в квартиру и взломал сейф. Юноша также должен был забрать 2,6 миллиона рублей и передать их другой женщине.

В отношении подростка возбудили уголовное дело о мошенничестве. Полиция продолжает расследование и устанавливает личности других участников этой аферы.

Лидия Пономарева

