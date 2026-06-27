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В Подмосковье двое погибли и шестеро попали в больницу после тусовки в коттедже

В Солнечногорске восемь человек отравились на празднике, двое из них не выжили
Фото: Istock/gorodenkoff

В подмосковном Солнечногорске во время празднования дня рождения в коттедже погибли два человека, ещё шестерых госпитализировали. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.



Компания молодых людей собралась отметить событие, однако в разгар вечера восьмерым участникам застолья внезапно стало плохо. Очевидцы немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть двух человек — они скончались до приезда врачей. Остальных шестерых пострадавших специалисты экстренно госпитализировали в районную больницу.

Предварительный диагноз — острое отравление неустановленным веществом. Следователи уже начали проверку по факту происшествия, устанавливают возможный источник отравления и обстоятельства, при которых реагент мог попасть в организм молодых людей.

Ольга Щелокова

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