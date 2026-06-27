В Подмосковье двое погибли и шестеро попали в больницу после тусовки в коттедже

27 июня 2026, 11:03

В Солнечногорске восемь человек отравились на празднике, двое из них не выжили

Фото: Istock/gorodenkoff

В подмосковном Солнечногорске во время празднования дня рождения в коттедже погибли два человека, ещё шестерых госпитализировали. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.